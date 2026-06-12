В Швеции допустили начало боевых действий между РФ и НАТО в ближайшее время

Комитет по обороне Швеции опубликовал доклад, в котором заявил, что боевые действия между Россией и НАТО могут начаться относительно скоро. При этом, как отмечается в документе, развитие ситуации напрямую зависит от «благоприятных политических условий» для Москвы, сообщает ТАСС .

Шведские парламентарии считают, что Россия может решиться на конфликт, если сочтет обстановку подходящей для достижения своих целей.

В докладе подчеркивается, что ситуация с безопасностью в стране продолжает ухудшаться. Авторы документа утверждают, что Россия якобы наращивает свое военное присутствие вокруг Балтийского моря, что вызывает обеспокоенность в Стокгольме и других столицах НАТО.

«Американская внешняя политика и политика безопасности значительно изменились при нынешней администрации. Действия в большей степени характеризуются непредсказуемостью, быстрыми изменениями, более жесткой риторикой и возросшей тенденцией к применению военной силы в своих интересах, что в некоторых случаях не имело поддержки со стороны международного права», — полагает комитет.

Швеция, в свою очередь, должна быть готова к любому развитию событий, подчеркивается в докладе.

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