Академик Онищенко заявил о готовности РФ к выпуску вакцин от оспы обезьян

Вирус оспы обезьян уже вошел в человеческую популяцию, поэтому необходимо готовиться к выпуску вакцин. В России для этого имеются все условия. Об этом заявил академик РАН, эпидемиолог, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко, сообщает ТАСС .

По его словам, в текущее время констатируется, что вирус, передающийся воздушно-капельным путем, уже циркулирует среди людей. Речь уже не идет о завозных случаях из Африки после контакта с обезьянами.

Эпидемиолог подчеркнул, что нужно готовиться к развертыванию производства вакцин. Он считает, что для этого в России есть все предпосылки — нет необходимости ничего занимать или покупать за рубежом.

Онищенко добавил, что обязательно следует проводить профилактические беседы с населением.

