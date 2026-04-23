США с начала блокады перехватили 29 судов, шедших в иранские порты

С момента введения блокады американские военные корабли перехватили 29 торговых судов, которые выходили из иранских портов или следовали в них. Им приказали развернуться или вернуться в порт, сообщает « Интерфакс » со ссылкой на Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

При этом в CENTCOM назвали недостоверными публикации СМИ о том, что нескольким коммерческим судам удалось обойти блокаду. В качестве опровергаемых примеров в командовании привели танкеры Hero II, Hedy и Dorena.

В частности, Hero II и Hedy не прорывались через блокаду в составе судов, перевозящих миллионы баррелей нефти на рынок. На самом деле эти танкеры под иранским флагом стоят на якоре в иранском порту Чах-Бахар после того, как были перехвачены американскими силами ранее.

Что касается Dorena, то она находится под эскортом эсминца ВМС США в Индийском океане после попытки нарушить блокаду.

Ранее Иран перекрыл Ормузский пролив до полного снятия морской блокады со стороны США.

