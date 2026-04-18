Иран закрыл Ормузский пролив до снятия блокады США

Иран перекрыл Ормузский пролив с вечера субботы и будет держать его закрытым до полного снятия морской блокады со стороны США. Об этом заявили военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (ВМС КСИР), сообщает ТАСС .

«В связи с нарушением соглашения о прекращении огня, поскольку противник в лице США не снял военно-морскую блокаду иранских судов и портов, Ормузский пролив будет закрыт с сегодняшнего дня до снятия блокады», — отмечается в заявлении.

В КСИР призвали судовладельцев следовать исключительно рекомендациям иранской стороны, а заявления американского президента Дональда Трампа о ситуации в Ормузском проливе назвали «не заслуживающими доверия».

Согласно заявлению, любое приближающееся к Ормузскому проливу судно будет считаться вражеским.

