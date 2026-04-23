Штрафы за обман потребителей в России могут вырасти в 10 раз

В России предлагают в 10 раз увеличить штрафы для бизнеса за введение потребителей в заблуждение. С такой инициативой выступил комитет Совета Федерации по регламенту, направивший соответствующее предложение в Правительство РФ, сообщают « Известия ».

Речь идет об указании недостоверной информации о свойствах товаров — например, когда продукция, заявленная как говяжья колбаса, на деле оказывается свиной. В документе говорится, что россияне часто сталкиваются с несоответствием заявленных на упаковке характеристик реальному составу продукции.

Сенаторы обращают внимание, что санкции за обман потребителей по статье 14.7 КоАП не пересматривались с 2014 года. С учетом накопленной инфляции в 130% за период с 2014 по 2025 год действующие штрафы (от 100 до 500 тысяч рублей для юридических лиц) фактически делают обман потребителя экономически выгоднее, чем соблюдение требований.

В связи с этим парламентарии указывают на острую необходимость кратного увеличения санкций за введение потребителей в заблуждение и предоставление недостоверной информации о свойствах товаров.

