Часть кровли горящего в Махачкале дома обрушилась при тушении

В Махачкале продолжает гореть крыша многоквартирного дома. При тушении она частично обрушилась, сообщает ТАСС .

Огонь охватил уже всю площадь крыши дома. С одной стороны жилого здания обломки горящей кровли рухнули на расположенные поблизости строения.

Спасатели приступили к проливу этого участка, чтобы не допустить дальнейшего распространения огня.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Дагестан, из горящего дома на улице Северо-Осетинская эвакуировали 75 человек, в том числе 24 ребенка. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее в МЧС также сообщили, что площадь пожара составляет примерно 600 квадратных метров.

