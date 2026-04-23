В МИД РФ заявили о влиянии ситуации в Ормузском проливе на Россию

Нынешнее состояние судоходства в Ормузском проливе и американская морская блокада Ирана оказывают влияние и на Россию. Об этом в штаб-квартире ООН заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин, сообщает ТАСС .

По его словам, кризис затронул всех, и было бы неверно полагать, что Россия оказалась в стороне.

«Люди смотрят лишь в одном измерении, что раз Россия является экспортером нефти, то она лишь выигрывает от этого. Однако, во-первых, из-за высоких цен снижается спрос. Во-вторых, растут цены на топливо, удобрения и на многие другие вещи», — отметил Панкин.

Он добавил, что это делает Россию уязвимой, поскольку страна многое импортирует, и импорт становится дороже. При этом замминистра подчеркнул, что Россия все же остается достаточно самодостаточной.

Панкин оценил нынешнюю ситуацию как крайне тяжелую и сравнил ее с крупнейшими кризисами, которые происходили за последние 50–60 лет.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.