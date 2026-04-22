«Автостат»: стоимость новой легковушки в России в марте выросла на 14%

По итогам марта текущего года, средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России выросла на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Средняя стоимость легковушки составляет 3,54 млн рублей, сообщает пресс-служба «Автостата» .

Согласно данным из презентации исполнительного директора агентства Сергея Удалова, средняя стоимость подержанной легковушки за отчетный период составила 1,21 млн рублей. Показатель на 0,7% ниже февраля и на 7% выше данных 2025 года.

«На средневзвешенные цены автомобилей с пробегом в большей степени влияет объем именно старых автомобилей, где цена очень медленно меняется», — прокомментировал Удалов ситуацию на вторичном рынке на форуме «Финавто 2026».

