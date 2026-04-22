В Подмосковье суд арестовал сотрудника полиции за пьяное ДТП с погибшим

В Раменском городском округе сотруднику полиции предъявили обвинение в ДТП, повлекшем смерть человека, сообщает пресс-служба СУ СК России по Московской области.

Установлено, что утром 19 апреля пьяный помощник оперативного дежурного за рулем автомобиля с пассажирами совершил столкновение с попутно следовавшим автопоездом на участке трассы М-5 «Урал». В результате ДТП один из пассажиров его автомобиля скончался.

В отношении полицейского возбуждено уголовное дело п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). Фигуранту предъявили обвинение.

Следствие ходатайствовало перед судом об аресте обвиняемого. По решению суда в отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

