Три человека пострадали при массированной атаке БПЛА на Белгородскую область

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по Белгородской области. В результате очередной атаки пострадали три мирных жителя, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

При падении обломков сбитого беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ранения получили два человека. У женщины диагностировали осколочное ранение спины, у мужчины — слепое осколочное проникающее ранение ноги.

«Бригада скорой доставляет их в городскую больницу № 2 Белгорода», — рассказал Гладков в своем Telegram-канале.

Еще один пострадавший обратился в ту же больницу после атаки беспилотника на парковку у торгового объекта в селе Никольское Белгородского округа. У мужчины диагностировали минно-взрывную травму, баротравму и касательное ранение мягких тканей грудной клетки. Медики оказали ему помощь, дальнейшее лечение он будет проходить амбулаторно.

