Оперштаб: в Туапсе зафиксировали повышенный уровень вредных веществ в воздухе

В Туапсе зафиксировали повышенный уровень вредных веществ в воздухе после атаки украинских беспилотников, сообщает оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале .

«В Туапсе третьи сутки тушат масштабный пожар на морском терминале, возникший из-за атаки БПЛА киевского режима», — говорится в сообщении.

К ликвидации ЧП привлечены 276 сотрудников МЧС и 77 единиц спецтехники. В результате мощного пожара в атмосферу поступают продукты горения, которые 22 апреля выпали вместе с дождем. В связи с этим образовался черный налет на поверхностях. Особенно пострадали микрорайоны Грознефть, Сортировка, Звездный и Центральный, расположенные вблизи от места происшествия.

Согласно данным Роспотребнадзора на вечер 21 апреля, в воздухе в 2-3 раза превышена допустимая концентрация бензола, ксилола и сажи. Из-за дождя 22 апреля замеры воздуха не делали. Ситуация нормализуется, как только завершится тушение возгорания.

Местным жителям рекомендуют ограничить пребывание на открытом воздухе; не открывать окна в помещениях; чаще проводить влажную уборку помещений и при необходимости выхода на улицу использовать маски.

Украинские беспилотники атаковали Туапсе в ночь на 20 апреля. В морском порту вспыхнул пожар. Погиб один человек. В самом городе обломки дронов повредили несколько зданий. После атаки вражеских БПЛА произошел разлив нефтепродуктов на площади 10 тыс. кв. м.

