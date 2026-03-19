«А это корыто ездить будет?»: россияне радуются новой «Волге»

сегодня в 16:48

Выход нового кроссовера Volga K50 вызвал ажиотаж в Сети. Россияне и автолюбители активно комментируют и высмеивают машину, которая всем напоминает давно знакомого «китайца» Geely Monjaro.

Российский бренд Volga снова на рынке. Новинки не заставили себя долго ждать. Россиянам представили первую модель, оснащенную турбированным двигателем объемом 2 л мощностью 238 л. с. и системой полного привода.

Многие заметили, что автомобиль выглядит точь-в-точь как Geely Monjaro. Автолюбители оставили множество комментариев, в том числе касательно цены, которая начинается от 3 млн рублей за самую простую комплектацию.

«А ломаться будет она как оригинальная „Волга“ или как современный китаец?»

«Пожалуйста, сделайте Ламборджинец».

«Волжаро!»

«А это корыто будет ездить?»

«По разрезу фар сразу видно — настоящий европеец».

«Там только же руль китайский?!»

«Хотя бы оленя на капот прилепили бы…»

«Теперь всем этим „Мерседесам“ вонючим хана!»

«Это не „Волга“, это вольга халесий колесо река кожа нефритовый стержень!»

«Там от российского только надписи, и те на латинице».

Длина кроссовера — 4,77 метра, колесная база — 2,85 метра. В оснащение войдут кресла с вентиляцией и массажем, панорамная крыша, 12 динамиков, различные ассистенты.

