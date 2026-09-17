На регпортале Подмосковья оформили 5,2 тыс справок об аренде земли

Жители и предприниматели Подмосковья с начала 2026 года более 5,2 тыс. раз воспользовались электронной услугой для получения справки о задолженности по аренде земли, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

С начала 2026 года электронную услугу по оформлению справок о наличии или отсутствии задолженности по аренде земли использовали более 5,2 тыс. раз.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Гражданам» — «Земля» — «Использование и аренда», а также в сервисе «Личный кабинет арендатора». Ею могут воспользоваться физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, которые арендуют или ранее арендовали земельные участки.

Для подачи заявления необходимо авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить электронную форму и приложить цифровые копии документов. В сервис встроена система распознавания документов на основе искусственного интеллекта: она проверяет приложенные файлы и выявляет некорректные. Услугу предоставляют бесплатно в течение трех рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.

О том, чтобы цифровая среда была удобной и современной, заботится нацпроект «Экономика данных». Он позволяет получать цифровые навыки и превращать идеи в готовые решения, а также защищать пользователей от киберугроз. Если вам прислали фишинговую ссылку или вы нашли сайт мошенников, смело жалуйтесь через портал Госуслуг. Благодаря таким обращениям уже заблокировано более 200 тыс. опасных страниц.