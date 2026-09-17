Центр крови Подмосковья пригласил доноров с I группой крови

Московский областной центр крови 17 сентября сообщил о потребности в донорах с I группой крови, а также со II и IV отрицательными группами. Кровь можно сдать в подразделениях центра и на выездных акциях в Дубне и Луховицах, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Московский областной центр крови опубликовал донорский светофор, актуальный на 17 сентября 2026 года. Служба крови региона формирует запасы компонентов крови с учетом потребностей лечебных учреждений и пациентов.

«Приглашаем доноров с I группой крови. II и IV отрицательные группы также нуждаются в пополнении запасов. Каждая ваша донация — это шанс на выздоровление для пострадавших в авариях, пациентов ожоговых и хирургических отделений, больных, борющихся с тяжелыми заболеваниями, когда счет идет на минуты», — отметила заведующая экспедицией с центром управления запасами компонентов крови Московского областного центра крови Анастасия Федорова.

Доноров ежедневно с 8:00 до 14:00 принимает центр в Москве по адресу: ул. Металлургов, 37А. Подразделения в Подольске на ул. Кирова, д. 9, Орехово-Зуеве на ул. Барышникова, д. 13/5, и Наро-Фоминске на ул. Школьной, д. 1 работают с понедельника по пятницу с 8:00 до 13:00. В Щелкове на ул. Новая Фабрика, д. 8, и Воскресенске в Больничном проезде, д. 5 прием ведут с понедельника по субботу с 8:00 до 13:00. В Ногинске по адресу ул. Октябрьская, д. 85д доноров ждут по понедельникам, средам и пятницам с 8:00 до 13:00.

Выездные акции пройдут с 9:00 до 12:00. 21 сентября доноров примут в Дубне в универсальной библиотеке ОИЯИ имени Блохинцева по адресу: д. 13/7, начало в 9:30. Запись на сайте откроется 17 сентября в 12:00, также доступен чат VK для доноров Дубны. 22 сентября акция состоится в Луховицах в РДК «Старт» на ул. Жуковского, д. 18, начало в 9:30. Запись на сайте откроется 18 сентября в 12:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.