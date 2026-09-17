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Семья гражданина Дании пострадала в страшном ДТП на Пушкинской площади в Москве

Происшествия

Семья гражданина Дании пострадала в результате страшной аварии на Пушкинской площади в Москве. Его автомобиль налетел на бордюр, сообщает «МК: срочные новости».

ДТП произошло в четверг утром. 45-летний гражданин Дании пересекал площадь со стороны Тверского бульвара и наехал на бордюр, после чего кроссовер Geely влетел в легковушку Hyundai Solaris и грузовик коммунальщиков, которые стояли на светофоре.

В результате ДТП пострадали 45-летний иностранец, его 46-летняя супруга и 8-летняя дочь, а также 46-летний сотрудник строительной компании из легковушки, который ехал на работу.

Ранее были опубликованы кадры с моментом массовой дорожной аварии на Страстном бульваре в Москве.

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