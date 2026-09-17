Подмосковье оформило свыше 14,3 тыс справок о приватизации онлайн

Жители Подмосковья с начала 2026 года подали более 14,3 тыс. заявлений на справки об участии или неучастии в приватизации муниципального жилья через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

С начала 2026 года на портале госуслуг Московской области жители подали более 14,3 тыс. заявлений на оформление справок об участии или неучастии в приватизации жилых муниципальных помещений.

Услуга «Оформление справок об участии в приватизации» доступна в разделе «Гражданам» — «Документы» — «Справки и выписки». Чтобы подать заявление, необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить электронную форму и приложить документы.

В сервис внедрен искусственный интеллект. При заполнении заявления он распознает и анализирует загруженные документы, а при неверно прикрепленных файлах подсказывает заявителю, что нужно заменить.

Справка требуется для приватизации жилья, если человек менял место жительства с 4 июля 1991 года до вселения, а также для подтверждения права на приватизацию или судебных разбирательств. Совершеннолетние граждане могут участвовать в приватизации один раз. Услугу предоставляют бесплатно в течение трех рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.

«Формирование комфортной городской среды» — инициатива национального проекта «Инфраструктура для жизни». В городах и населенных пунктах по всей стране появляются новые культурные пространства, прогулочные зоны, проходит масштабное восстановление исторических зданий. Все это — результат работы федерального проекта. По нему жители сами выбирают, как будет выглядеть их город.