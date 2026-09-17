ОПГ «Бабушки»: пенсионерки развели экс-сотрудницу консульства на 15 млн руб

81-летняя москвичка рассказала, что история началась с визита участкового, который пришел к ней познакомиться. На следующий день этот контакт оказался полезным: женщине позвонил неизвестный и потребовал 400 тысяч рублей, угрожая расправой.

Лжеполицейский пообещал помочь и предложил передать злоумышленнику деньги, чтобы поймать с поличным. Но «операция» провалилась, а с пенсионерки потребовали еще и квартиру. Участковый убедил Ларису продать квартиру за 15 млн рублей для новой спецоперации.

После сделки женщину заселили в съемную квартиру, а ее вещи отправили на «склад МВД». Позже москвичке предоставили новое жилье. Лариса утверждает, что в схеме были задействованы пенсионерки: одна из них «дарила» свою квартиру, а другая выполняла роль курьера и забирала деньги.

Когда лжеучастковый внезапно исчез, женщина осознала, что стала жертвой мошенников. Позже выяснилось, что квартира, которую ей подарили, уже фигурирует в других материалах и арестована. Возбуждено уголовное дело о краже и мошенничестве.

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