Российская нефть впервые обошла Brent: Urals взлетела до $120

Российская нефть Urals резко подорожала и впервые превысила по стоимости североморскую Brent: на пике цена Urals достигала около 120 долларов за баррель, тогда как Brent торговалась примерно на несколько долларов дешевле. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на данные LSEG и Trading Economics.

Такое соотношение для нефтяного рынка необычно: традиционно Urals продается с дисконтом к Brent. Нынешний разворот происходит на фоне перебоев с поставками нефти с Ближнего Востока и роста спроса со стороны азиатских покупателей.

Почему Urals вдруг стала дороже Brent

Российская нефть дорожает на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и проблем с нефтяной логистикой. В условиях сокращения предложения со стороны традиционных поставщиков покупатели в Азии активнее конкурируют за доступные объемы.

За месяц отечественная нефть прибавила более 30%, отмечают данные Trading Economics, приведенные в публикациях СМИ.

Что происходит с дисконтом российской нефти

Исторически Urals обычно торгуется дешевле Brent, поэтому нынешняя ситуация особенно примечательна.

Еще в начале сентября российская нефть только преодолела отметку 80 долларов за баррель. Reuters, со ссылкой на данные LSEG, фиксировал рост Urals в портах Балтики и Черного моря выше этого уровня впервые с июня. Теперь же речь идет уже не просто о сокращении дисконта, а о ситуации, когда котировка Urals оказалась выше Brent.

При этом важно учитывать, что различные ценовые индикаторы могут отражать разные условия поставки, порты и периоды расчета. Поэтому сравнение двух сортов по отдельным котировкам не означает, что вся российская нефть на мировом рынке продается с одинаковой премией.

Почему рост Urals важен для России

Более высокая цена Urals увеличивает потенциальную экспортную выручку отечественных нефтяных компаний и влияет на расчетную стоимость нефти для налоговых целей.

Средняя цена Urals, используемая Минэкономразвития для налоговых расчетов, в августе составила 67,11 доллара за баррель, увеличившись на 13,7% по сравнению с июлем.

Сентябрьские котировки заметно выше августовского среднего значения. Однако для бюджета и компаний имеет значение не только краткосрочный ценовой пик, но и то, насколько долго высокие цены смогут сохраняться.

Сможет ли Urals удержаться выше Brent

Нынешний ценовой разрыв во многом связан с чрезвычайной ситуацией на мировом рынке нефти. Рост стоимости сырья поддерживают геополитические риски и перебои с поставками из Персидского залива.

Поэтому сохранение премии Urals к Brent будет зависеть прежде всего от продолжительности дефицита отдельных сортов нефти и спроса со стороны азиатских покупателей.

Пока же российская нефть оказалась в необычной ситуации: сорт, который традиционно продавался с дисконтом к мировому эталону, на отдельных ценовых индикаторах оказался дороже Brent.

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