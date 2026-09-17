Свыше 1 тыс семей Подмосковья получат компенсацию за обучение в колледже

Многодетные семьи Подмосковья, воспитывающие четырех и более детей, смогут получить компенсацию в размере 50% стоимости обучения ребенка в колледже или техникуме. В 2026/2027 учебном году выплату планируют предоставить более чем тысяче семей, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Мособлдума в VII созыве приняла закон о новой мере поддержки многодетных семей. Семьи с четырьмя и более детьми могут компенсировать половину стоимости обучения ребенка в колледже или техникуме.

«Закон был принят Мособлдумой в рамках исполнения поручения президента. Мы установили ежегодную компенсацию половины стоимости обучения ребенка в колледже для семей, воспитывающих четырех и более детей. Это адресная мера, которая снимает часть финансовой нагрузки с родителей и дает детям из больших семей возможность получить востребованную профессию», — напомнил председатель Мособлдумы, руководитель фракции «Единая Россия» Игорь Брынцалов.

Компенсацию предоставляют на каждого ребенка, который впервые получает среднее профессиональное образование очно в государственной организации Московской области. По итогам 2025/2026 учебного года выплату получат свыше тысячи семей, столько же семей планируют поддержать в 2026/2027 учебном году.

С 2021 года число многодетных семей в Подмосковье выросло с 86 тыс. до 120 тыс., почти на 40%. Помимо компенсации обучения, для них предусмотрены выплаты на школьную форму и бесплатный проезд.

Обратиться за компенсацией можно после полной оплаты обучения за учебный год, но не ранее 1 января и не позднее 5 декабря года его окончания. Заявление на выплату за второй семестр 2025/2026 учебного года необходимо подать до 5 декабря 2026 года в территориальное подразделение министерства социального развития Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на территории Подмосковья в настоящее время проживает 10 млн человек. Число школьников выросло до 1,1 млн человек, а количество многодетных семей — до 113 тыс.

«Московская агломерация прирастает каждый год. За последнее 10 лет у нас было зарегистрировано 7,2 млн человек, сейчас, по данным МВД, это 10 млн человек», — сказал Воробьев.

В рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» запущена программа «Земский учитель». Её участники получают 1 млн рублей, а при переезде на Дальний Восток или в новые регионы — до 2 млн. Узнать все подробности можно на сайте. По нацпроекту также обновляют образовательные пространства, чтобы у ребят было больше возможностей развиваться и открывать новое, ведь комфортные условия для учёбы важны и дома, и в школе.