В Подмосковье 16 сентября не зафиксировали лесных пожаров

Возгораний в лесах Московской области 16 сентября не зарегистрировали. С 17 по 19 сентября в регионе ожидается преимущественно III класс пожарной опасности, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

16 сентября на территории государственного лесного фонда Московской области возгораний не зафиксировали.

17 сентября на большей части региона ожидается III класс пожарной опасности. В Волоколамском, Дмитровском, Егорьевском, Клинском, Сергиево-Посадском, Талдомском и Шатурском лесничествах прогнозируют II класс.

18 и 19 сентября на большей части Подмосковья также ожидается III класс пожарной опасности. В Бородинском, Волоколамском и Истринском лесничествах прогнозируют I класс, в Звенигородском и Наро-Фоминском — II класс. 18 сентября II класс также ожидается в Талдомском лесничестве.

Днем температура составит плюс 17–22 градуса, ночью — плюс 5–12 градусов. Синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков.

17 сентября отмечают день иконы Божией Матери «Неопа лим ая Купина», которую почитают как защитницу от пожаров и молний.

О возгорании необходимо незамедлительно сообщить на горячую линию лесной охраны по номеру: 8 (800) 100-94-00 или по единому номеру экстренных служб «112».

Новости комитета публикуются в MAX-канале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.

«В Московской области 1,9 млн гектаров леса. Чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами (наземное патрулирование, видеомониторинг, авиационное патрулирование, космический мониторинг), но самый эффективный, все-таки, это видеокамеры», — заявил Воробьев.