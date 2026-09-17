В Подмосковье с начала года по соцгазификации подключили 8 тыс домов

Специалисты АО «Мособлгаз» с начала 2026 года проложили в Подмосковье 390 км газопроводов и подключили к газу 8 тыс. домов. До конца года число подключений планируют довести до 18 тыс., сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

В Подмосковье продолжается социальная газификация. С начала 2026 года специалисты АО «Мособлгаз» проложили 390 км новых газопроводов и подключили к централизованному газоснабжению 8 тыс. домов.

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов отметил востребованность программы у жителей региона. До конца года планируется подключить 18 тыс. домов.

Строительные работы идут в 37 населенных пунктах, включая деревню Лапино в городском округе Ступино, поселок Тучково в Рузском муниципальном округе, деревни Новинки в городском округе Солнечногорск и Авдотьино в Богородском городском округе, а также Щелково. Свыше 500 подключений с января выполнили в городском округе Солнечногорск, Раменском и Дмитровском муниципальных округах.

Программа охватывает более 3,1 тыс. населенных пунктов и 1,4 тыс. СНТ, расположенных в их границах. Проверить участие населенного пункта в программе и подать заявку на бесплатное подведение газа до границ участка можно с помощью интерактивной карты газификации.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил информировать жителей СНТ о программе соцгазификации. Он напомнил, что президентская программа по газификации была расширена и на СНТ.

«Большая работа предстоит, есть приоритезация газификации СНТ. Мы все видим, что СНТ сегодня живут полной жизнью не только летом, но и зимой», — заявил губернатор.

Нацпроект «Инфраструктура для жизни» особое внимание уделяется вопросу безопасных дорог и связаности территорий. Опорную сеть автодорог, включающую федеральные и региональные трассы, формируют по принципу «бесшовной логистики» — поездки между регионами становятся быстрыми и комфортными.