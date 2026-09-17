Свыше 800 жителей Подмосковья вступили в регистр доноров костного мозга

Более 800 жителей Подмосковья вступили в Федеральный регистр доноров костного мозга за первое полугодие 2026 года. Потенциальным донором может стать человек от 18 до 35 лет при отсутствии медицинских противопоказаний, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

Председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев сообщил, что в Федеральном регистре доноров костного мозга насчитывается около 546 тыс. записей. Это на 60 тыс. больше, чем годом ранее, однако потребность в донорах остается высокой.

За первое полугодие к регистру присоединились более 800 жителей Подмосковья. Донором может стать человек в возрасте от 18 до 35 лет, не имеющий медицинских противопоказаний. Подробнее о процедуре можно узнать на сайте Федерального регистра.

«Сама процедура донорства костного мозга безопасна. Существует два способа забора стволовых клеток: после введения препарата их собирают из венозной крови, процедура длится около пяти часов, либо костный мозг забирают из тазовой кости под наркозом. В обоих случаях организм донора полностью восстанавливается от нескольких недель до месяца», — подчеркнул Голубев.

Для вступления в регистр нужно подать заявку через Госуслуги, затем обратиться в рекрутинговый центр. Там кандидат подписывает необходимые документы и сдает кровь из вены или соскоб с внутренней поверхности щеки. Полный перечень противопоказаний размещен на сайте и доступен в рекрутинговых центрах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что сегодня запрос на цифровизацию очень высокий.

«Практически все сегодня находятся в „Госуслугах“. Добровольно вошли и зарегистрировались», — сказал Воробьев.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.