«Красная Машина Юниор» выиграла этап Кубка России во Владимире

Хоккеисты подмосковной академии «Красная Машина» 2011 года рождения победили во всех матчах первого этапа Кубка России среди юношей до 16 лет во Владимире и заняли первое место в группе С, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Команда «Красная Машина Юниор» выиграла первый этап Всероссийских соревнований по хоккею среди юношей до 16 лет «Кубок России» во Владимире. Подмосковные хоккеисты одержали четыре победы в четырех матчах и стали первыми в группе С.

В дебютном матче академия обыграла «Северсталь» со счетом 3:0. Встреча с «Нефтехимиком» завершилась без заброшенных шайб в основное время, а в серии буллитов победную попытку реализовал Севастьян Горжибовский. Затем команда победила «Армию СКА» — 5:1. Дубль оформил Горжибовский, также отличились Артем Царев, Михаил Кутуев и Мирон Григоренко.

В заключительном матче против ЦСКА «Красная Машина Юниор» уступала 0:2, но смогла переломить ход игры и победить. По итогам тура команда пропустила меньше всех шайб в группе С, дважды сыграла на ноль и вошла в тройку самых результативных участников.

«Все игры получились разными, и было видно, что от матча к матчу ребята добавляли, становились увереннее, лучше чувствовали друг друга. Особенно понравились самоотдача, дисциплина и отношение ребят к игре», — прокомментировал главный тренер «Красной Машины Юниор» 2011 года Павел Левашов.

Следующий этап Кубка России пройдет в Нижегородской области в ноябре. Турнир проводится в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.

Госпрограмма «Спорт России» дает возможность получить социальный налоговый вычет за занятия спортом. Такое право есть у работающих россиян, которые платят НДФЛ. Получить деньги можно за себя, а также за детей до 18 лет.