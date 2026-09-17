«Красная Машина Юниор» выиграла этап Кубка России во Владимире
Фото - © МХК "Красная Машина Юниор"
Хоккеисты подмосковной академии «Красная Машина» 2011 года рождения победили во всех матчах первого этапа Кубка России среди юношей до 16 лет во Владимире и заняли первое место в группе С, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Команда «Красная Машина Юниор» выиграла первый этап Всероссийских соревнований по хоккею среди юношей до 16 лет «Кубок России» во Владимире. Подмосковные хоккеисты одержали четыре победы в четырех матчах и стали первыми в группе С.
В дебютном матче академия обыграла «Северсталь» со счетом 3:0. Встреча с «Нефтехимиком» завершилась без заброшенных шайб в основное время, а в серии буллитов победную попытку реализовал Севастьян Горжибовский. Затем команда победила «Армию СКА» — 5:1. Дубль оформил Горжибовский, также отличились Артем Царев, Михаил Кутуев и Мирон Григоренко.
В заключительном матче против ЦСКА «Красная Машина Юниор» уступала 0:2, но смогла переломить ход игры и победить. По итогам тура команда пропустила меньше всех шайб в группе С, дважды сыграла на ноль и вошла в тройку самых результативных участников.
«Все игры получились разными, и было видно, что от матча к матчу ребята добавляли, становились увереннее, лучше чувствовали друг друга. Особенно понравились самоотдача, дисциплина и отношение ребят к игре», — прокомментировал главный тренер «Красной Машины Юниор» 2011 года Павел Левашов.
Следующий этап Кубка России пройдет в Нижегородской области в ноябре. Турнир проводится в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».
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