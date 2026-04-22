В Рязани водитель избил пенсионера, переходившего дорогу на зеленый свет

В Рязани водитель избил пожилого мужчину, который переходил проезжую часть на разрешающий сигнал светофора. Семья пострадавшего обратилась в полицию, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Инцидент произошел накануне вблизи дома № 6 на улице Строителей в Железнодорожном районе. По словам дочери пенсионеры Елизаветы, сначала водитель кроссовера Geely Monjaro едва не наехал на 70-летнего Владимира Н., который переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора. Затем мужчина вышел из машины и сильно ударил пенсионера кулаком по лицу. От удара пострадавший ненадолго потерял ориентацию в пространстве.

По словам Елизаветы, Владимиру оказал помощь один из очевидцев, который и передал семье запись инцидента со своего видеорегистратора. Неравнодушный местный житель отвез Владимира в травмпункт, где медики зафиксировали у пенсионера сотрясение мозга.

«Он (нападавший-ред.) целился либо в голову, либо в глаз — попал куда-то между. На лице видимые повреждения: у отца синяк на пол-лица, сильно заплыл глаз, у него повреждение тканей верхнего века. Под вопросом закрытая черепно-мозговая травма», — рассказала девушка.

Семья пострадавшего обратилась с заявлением в полицию. К настоящему моменту личность нападавшего установлена, но мужчина еще не задержан.

