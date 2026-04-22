В Раменском округе открыли переход между Быково и Удельной
Подземный переход между станциями Быково и Удельная открыли в Раменском округе. Объект построили в рамках развития МЦД-3 при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Переход соединяет Южный проспект и улицу Интернациональную. Его возвели в рамках развития МЦД-3 для формирования удобной и безопасной городской среды.
Тоннель протяженностью 50 метров оборудован освещением. Жители могут пересекать железнодорожные пути без риска и ожидания на переезде.
Объект полностью адаптирован для маломобильных граждан: на лестницах установлены поручни и перила, предусмотрены пандусы. Рядом обустроена пешеходная зона.
«Хочу выразить искреннюю благодарность строителям и инженерам, которые вложили силы и профессионализм в этот проект, министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области за поддержку и координацию», — отметил глава Раменского округа Эдуард Малышев.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал обратить внимание на важность доступной городской среды для маломобильных групп граждан.
«Сколько таких мест в Коломне, Серпухове, которые мы в рамках строительства дорог, тротуаров, благоустройства парков и скверов должны соответственно трансформировать в доступную среду? Это тема не новая, она получила дополнительный запрос», — сказал Воробьев.