В Раменском округе открыли переход между Быково и Удельной

Подземный переход между станциями Быково и Удельная открыли в Раменском округе. Объект построили в рамках развития МЦД-3 при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Переход соединяет Южный проспект и улицу Интернациональную. Его возвели в рамках развития МЦД-3 для формирования удобной и безопасной городской среды.

Тоннель протяженностью 50 метров оборудован освещением. Жители могут пересекать железнодорожные пути без риска и ожидания на переезде.

Объект полностью адаптирован для маломобильных граждан: на лестницах установлены поручни и перила, предусмотрены пандусы. Рядом обустроена пешеходная зона.

«Хочу выразить искреннюю благодарность строителям и инженерам, которые вложили силы и профессионализм в этот проект, министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области за поддержку и координацию», — отметил глава Раменского округа Эдуард Малышев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал обратить внимание на важность доступной городской среды для маломобильных групп граждан.

«Сколько таких мест в Коломне, Серпухове, которые мы в рамках строительства дорог, тротуаров, благоустройства парков и скверов должны соответственно трансформировать в доступную среду? Это тема не новая, она получила дополнительный запрос», — сказал Воробьев.