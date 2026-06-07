Россияне массово скупают Библию из-за роста интереса к религии

В России зафиксировано существенное увеличение спроса на Библию, которое происходит на фоне общего снижения показателей розничного книжного рынка. За первые месяцы 2026 года объемы продаж священного писания увеличились на 8%, а по итогам прошлого года рост составил сразу 12%, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на данные аналитиков центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

Согласно статистическим сведениям, в целом по стране граждане стали реже приобретать печатную литературу. За первые шесть месяцев общий уровень продаж книг снизился на 9%.

На этом фоне священные книги демонстрируют обратную динамику. Стоимость одного экземпляра Библии на рынке варьируется в широком диапазоне. Розничные цены начинаются от одной тыс. рублей за стандартные издания и могут достигать нескольких сотен тысяч за коллекционные образцы, декорированные позолотой и драгоценными камнями.

Эксперты связывают растущий интерес к религиозной литературе с внедрением и популяризацией основ православной культуры в общеобразовательных школах, а также с общим ростом интереса к религиозной тематике среди молодого поколения. Дополнительным фактором изменения структуры продаж стал массовый переход покупателей из традиционных книжных магазинов на специализированные интернет-сайты, маркетплейсы и цифровые сервисы. Туда в последнее время активно смещается весь книжный сегмент.

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