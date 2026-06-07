сегодня в 10:33

ВСУ ударили по мосту в Херсонской области

Ночью украинские дроны атаковали мост в районе села Чонгар Херсонской области. В результате повреждено мостовое полотно, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

Из-за атаки было перекрыто движение через АПП «Джанкой». Эту меру ввели в целях безопасности.

Автомобили могут проехать через АПП «Армянск» и АПП «Перекоп».

На местеприлета рабоатют оперативные службы. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.