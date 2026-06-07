ВСУ ударили по мосту в Херсонской области
Фото - © Алексей Майшев/РИА Новости
Ночью украинские дроны атаковали мост в районе села Чонгар Херсонской области. В результате повреждено мостовое полотно, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
Из-за атаки было перекрыто движение через АПП «Джанкой». Эту меру ввели в целях безопасности.
Автомобили могут проехать через АПП «Армянск» и АПП «Перекоп».
На местеприлета рабоатют оперативные службы. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.
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