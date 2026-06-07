сегодня в 10:45

В районе Филевский Парк отремонтируют четыре жилых дома

Согласованы проекты капитального ремонта четырех многоквартирных домов в районе Филевский Парк, сказал председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

Работы пройдут по адресам: Филевский бульвар, дом 12; Багратионовский проезд, дом 1, строение 1; 2-я Филевская улица, дом 14; а также улица Василисы Кожиной, дом 20, строение 1.

«Согласованные проекты предполагают комплекс наружных и внутренних работ в четырех жилых зданиях 1937–1988 годов постройки. В них заменят инженерные сети, обновят кровли и фасады. Для каждого объекта определен индивидуальный перечень работ», — уточнил Щербаков.

На Филевском бульваре, дом 12, отремонтируют бетонные плиты перекрытия техподполья и модернизируют системы отопления, водоснабжения и электроснабжения.

По адресу Багратионовский проезд, 1, строение 1, приведут в порядок кирпичную кладку фасада, восстановят бетонные плиты балконов и козырьков, заменят гидроизоляцию и установят металлические ограждения на крыше.

В доме 14 на 2-й Филевской улице обновят гидроизоляцию кровли, ограждения и зонты из оцинкованной стали. Восстановят защитный слой бетона плит перекрытий техподполья и технического этажа.

На улице Василисы Кожиной, 20, строение 1, отремонтируют фасад, восстановят бетонные плиты балконов, обновят стропильную систему, утеплитель чердачного перекрытия и покрытие кровли, а также ограждение крыши. Специалисты приведут в порядок входные группы и отмостку, обновят окна и двери, модернизируют систему электроснабжения.