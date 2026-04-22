Оксана Акиньшина и Данила Козловский породили слухи о свадьбе и беременности

Актеры Оксана Акиньшина и Данила Козловский спровоцировали слухи о свадьбе и беременности. Пара предпочитает не афишировать личную жизнь, однако появились кадры, которые свидетельствуют о новом статусе, сообщает Super .

В феврале пару заметили на опере «Онегин» в парижском театре Grand Opera. На снимках из зрительного зала хорошо виден округлившийся живот актрисы. Кроме того, внимание привлекло кольцо на безымянном пальце Акиньшиной.

Источник, близкий к знаменитостям, подтвердил, что актриса действительно ждет ребенка. На это же указывают и ее подписки в соцсетях — она следит за аккаунтами доул, помогающих женщинам во время беременности и родов.

На странице самой Оксаны намеков на грядущие перемены нет. А вот Данила Козловский недавно поздравил возлюбленную с 39-летием трогательным постом: «С днем рождения, моя любовь». Однако поклонников смутил ракурс — актриса снята по грудь, половину кадра занимает небо. В Сети заподозрили, что пара намеренно скрывает беременность Акиньшиной.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.