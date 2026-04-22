ФАС: Apple могла нарушить закон, введя меры против Telega

Сервис ранее был удален из App Store. А те, кто успел установить Telega, столкнулись с блокировкой запуска приложения на устройствах с iOS. Разработчик обвинил Apple в злоупотреблении доминирующим положением и обратился в ФАС, чтобы повлиять на корпорацию.

В ФАС отметили, что действия Apple могут содержать признаки нарушения антимонопольного законодательства. Если это подтвердится, в ведомстве могут принять соответствующие меры реагирования.

В ведомстве отметили, что это уже «не первый сигнал», поступивший в отношении Apple. Российский суд ранее штрафовал корпорацию за нарушение законодательства.

