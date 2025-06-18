Московский суд оштрафовал Apple на 3 млн рублей
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Таганский районный суд столицы привлек к административной ответственности компанию Apple Distribution International Ltd., сообщает пресс-служба московских судов.
Компанию признали виновной совершении административного правонарушения по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ об информации, информационных технологиях и о защите информации, и (или) порядка удаления указанной информации).
По этой статье компанию оштрафовали на 3 млн рублей.
Также ранее суд Москвы оштрафовал WhatsApp*, Pinterest, Google и Apple на общую сумму около 11 млн рублей.
* Принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией.