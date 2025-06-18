Московский суд оштрафовал Apple на 3 млн рублей

сегодня в 19:01

Компанию признали виновной совершении административного правонарушения по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ об информации, информационных технологиях и о защите информации, и (или) порядка удаления указанной информации).

По этой статье компанию оштрафовали на 3 млн рублей.

Также ранее суд Москвы оштрафовал WhatsApp*, Pinterest, Google и Apple на общую сумму около 11 млн рублей.

* Принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией.