сегодня в 16:36

Суд Москвы оштрафовал WhatsApp*, Pinterest, Google и Apple почти на 11 млн руб

WhatsApp* LLC признано виновным по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ (нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ об информации, информационных технологиях и о защите информации, и (или) порядка удаления указанной информации). Компании назначен штраф в размер 3,5 млн рублей.

За аналогичное нарушение Pinterest Europe Limited (Пинтерест Европа Лимитед) также оштрафован на 3,5 млн рублей.

Apple Distribution International Ltd судом признана виновной по части 3 статьи 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола, отказа от деторождения). Штраф составил 3 млн рублей.

Также суд признал Google LLC виновным в правонарушении по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ (уклонение от исполнения административного наказания). Копании назначили административный штраф в размере 200 тыс. рублей.

* Принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией.