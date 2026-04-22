Telega пожаловалась на Apple в ФАС после удаления приложения из App Store

Российский Telegram-клиент Telega хочет с помощью Федеральной антимонопольной службы (ФАС) повлиять на американскую корпорацию Apple, которая удалила приложение из App Store, сообщает Baza .

Telega обвинила Apple в злоупотреблении доминирующим положением. Разработчик хочет вернуть свое приложение в App Store.

Также Telegram-клиент был заблокирован в программе Apple Developer, где сейчас скачать его нельзя. К 17 апреля приложение исчезло или работает со сбоями даже у тех, кто успел его установить.

Еще разработчик попросил убрать подпись в самом Telegram, где в аккаунтах пользователей приложения была отметка об угрозе безопасности переписок. Telega подчеркнула, что не является шпионским ПО.

Ранее сервис Cloudflare снял присвоенную Telegram-клиенту Telega классификацию spyware (шпионское ПО).

