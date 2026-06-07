Суд изъял участок дроппера, участвовавшего в схеме по обмане Долиной

Женщина, на чью карту поступили деньги обманутой мошенниками певицы Ларисы Долиной, лишилась участка по решению суда в Татарстане, сообщает «112» .

Ранее с нее уже взыскали 13 млн рублей за неосновательное обогащение и более 1,8 млн рублей в качестве процентов за пользование чужими денежными средствами. Теперь у нее изъяли земельный участок площадью 787 квадратных метров.

Его оценят и выставят на торги. Средства пойдут на погашение долга дроппера.

В 2024 году Долина стала жертвой мошеннической схемы, в результате которой ее вынудили продать квартиру в центре Москвы, передать деньги курьеру и перевести свои накопления на «безопасные счета». Суммарный ущерб составил 317 млн рублей.

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