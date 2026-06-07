Труп пенсионерки, 15 кошек и горы мусора: во Владивостоке нашли жуткую квартиру

Спасатели во Владивостоке вскрыли квартиру в одной из многоэтажек после жалоб на неприятный запах и пришли в ужас. Они нашли внутри труп хозяйки жилья, 15 кошек и гора мусор до потолка, сообщает vladivostok1.ru .

По словам соседей, в квартире проживала пенсионерка, которой было около 70 лет. В последние месяцы она перестала появляться на людях, но тревогу забили не сразу. При этом из квартиры шел страшный запах. Соседи жаловались на него несколько месяцев и в итоге вызвали спасателей и полицию.

Когда дверь квартиры вскрыли, внутри обнаружились горы мусора, доходящие до потолка, и куча тараканов. Также в квартире содержались 15 кошек. После открытия двери несколько чудом выживших животных мигом бросились к свежему воздуху. Видео со вскрытия квартиры опубликовал в социальных сетях спасатель Виктор.

Вскоре под завалами мусора было найдено и тело хозяйки. Пользователи Сети считают, что женщина могла страдать синдром Диогена и зоохордингом, при которых человек начинает бесконтрольно копить вещи и животных, теряя связь с реальностью.

Также многие жители беспокоятся за судьбу кошек.

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