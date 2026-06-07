Лантратова работает над возвращением в РФ с Украины членов 10 семей

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова работает над тем, чтобы вернуть в Россию с Украины членов 10 семей, сообщает ТАСС .

Она подчеркнула, что списки на возвращение большие, но именно в данный момент работа идет над 10 семьями. Лантратова обсуждает данную тему с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом.

«У меня сейчас в работе находятся истории 10 семей, которых мы должны воссоединить», — сказала она в эфире телеканала «Соловьев Live».

Лантратова провела первую встречу с Лубинцом в пятницу. Коллеги обсудили свое дальнейшее взаимодействие.

По ее словам, они обменяются списками людей, которых обе стороны готовы забрать и передать, а также документацией для оформления выплат и льгот. Кроме того, Лантратова и Лубинец договорились продолжить совместное посещение военнопленных.

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