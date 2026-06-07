Юные шахматисты Подольска борются за выход на областное первенство

В Подольске стартовало первенство округа по шахматам. Спортивный комплекс «Труд» на несколько дней превратился в шахматную арену. 4 июня здесь собрались порядка 80 воспитанников спортивной школы олимпийского резерва «Пахра», сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

Возрастные категории охватывают группы ребят от 7 до 19 лет.Татьяна Клюева занимается шахматами уже семь лет, регулярно берёт призы в своём округе и занимает места в первой лиге первенства России.

«Самое важное для шахматиста – держать концентрацию. Сегодня у меня две партии, очень хочу выиграть обе», – поделилась Татьяна.

Соревнования продлятся пять дней – с 4 по 8 июня. График плотный: за несколько дней ребятам предстоит сыграть семь туров с партиями в 55 минут по двум системам – швейцарской и круговой.

Победители получат путёвку на первенство Московской области, которое состоится в конце августа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», - сказал он.