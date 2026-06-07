Telegraph: в британских ВМС не осталось ни одной атомной подлодки в строю

Британия временно лишилась атомных подводных лодок (АПЛ) класса Astute — все они выбыли из строя и находятся на техобслуживании, пишет РИА Новости со ссылкой на Telegraph.

Сейчас все пять судов класса Astute находятся в порту. Они ожидают техобслуживания и ремонта.

Новая АПЛ класса Astute, которая поступила на службу, еще не может выполнять свои задачи. А подлодки класса Dreadnought поступят на службу только через несколько лет.

Ранее после участия в учениях НАТО на ремонт отправился британский авианосец Prince of Wales. Он находится в порту Норвегии.

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