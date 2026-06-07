Активисты Люберец очистили от мусора и старых деревьев берег Малаховского озера

В День эколога 5 июня в городском округе Люберцы состоялась экологическая акция «Вода России». Активисты очистили от мусора береговую линию Малаховского озера и реки Македонка, сообщила пресс-служба администрации городского округа Люберцы.

В мероприятии приняли участие сотрудник администрации, окружные депутаты, волонтеры, студенты, рабочие Малаховского экспериментального завода и активные жители округа.

«Малаховское озеро — излюбленное место отдыха горожан, и мы решили навести здесь порядок, убрать мусор, который, к сожалению, оставляют после себя люди. Кроме того, извлекли мусор из воды, убрали поваленные ветки и бытовые отходы, спилили аварийные деревья, которые в дальнейшем могут упасть в реку и мешать течению воды», — отметил депутат Совета депутатов округа Илья Яковец.

За несколько часов участники акции собрали около 6 кубометров мусора.

Экологические акции по очистке от мусора береговых зон водоемов проходят на территории городского округа Люберцы регулярно. Следующая запланирована в июле на Токаревском озере.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.