сегодня в 19:13

12 человек пострадали в ДТП с экскурсионным автобусом в Ярославской области

Экскурсионный автобус с пассажирами перевернулся в деревне Сверчково Ярославской области. Пострадали 12 человек, в том числе двое детей, сообщает губернатор региона Михаил Евраев.

Всех пострадавших госпитализировали в Угличскую центральную районную больницу. Им оказывают всю необходимую помощь.

Предварительно, всего в автобусе находились 33 человека, включая водителя и четверых детей.

Дорогу в месте ДТП не стали перекрывать. Также губернатор подчеркнул, что утечки топлива нет.

Обстоятельства ДТП выясняются. Ситуация на контроле властей.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.