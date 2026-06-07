Пьяная компания устроила погром с огнетушителем в петербургском ТРЦ на 500 тысяч

В петербургском торгово-развлекательном центре «Питерлэнд» нетрезвая компания распылила огнетушитель внутри павильона, где проходила сказочная выставка. Из-за хулиганских действий помещение мгновенно заполнилось плотным молочным туманом, сумма ущерба составила примерно 500 тыс. рублей, сообщает « Mash на Мойке ».

По словам очевидцев происшествия, напуганных детей пришлось экстренно эвакуировать. В результате инцидента экспонатам, созданным по мотивам произведения Льюиса Кэрролла, потребовалась реставрация.

Директор выставки предварительно оценивает суммарный материальный ущерб от данного происшествия в 500 тыс. рублей. В эту сумму руководство площадки включило расходы на восстановление поврежденных объектов, проведение генерального клининга, а также финансовые потери за один день вынужденного простоя, необходимого для ликвидации всех последствий погрома.

На месте происшествия сотрудникам охраны и полиции удалось задержать одного из пяти членов пьяной компании. В настоящее время администрация экспозиции намерена взыскать всю сумму причиненных убытков с виновников в судебном порядке.

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