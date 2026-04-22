Самолет задел провода и рухнул на парковку в Лос-Анджелесе

Авиакатастрофа произошла в районе Пакоим Лос-Анджелеса в США. За штурвалом самолета находился 70-летний пилот, сообщает SHOT .

Легкомоторный борт Cessna 172 упал на парковку возле жилых домов. Перед крушением он задел ЛЭП и перевернулся в воздухе.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как самолет задевает провода и искрится. После этого он летит вниз носовой частью. Дальнейшие кадры показывают, что после крушения она превратилась в груду металлолома.

Неравнодушные очевидцы помогли 70-летнему пилоту выбраться из кабины до приезда спасателей. У мужчины множественные травмы.

Его госпитализировали в критическом состоянии.

Подписывайтесь на РИАМО в МАКС.