Эксперт оценила образовательный комплекс в районе Москворечье-Сабурово

Согласована архитектурная концепция для образовательного комплекса в районе Москворечье-Сабурово. Как сообщила генеральный директор архитектурного бюро Юлия Зубарик, в представленной архитектурной концепции для образовательного комплекса в районе Москворечье-Сабурово хорошо прослеживается переход к новой типологии образовательных объектов, где ключевую роль играет система пространств и сценариев их использования.

Объект будет расположен во 2-м Котляковском переулке в рамках реализации МаИП. Школа будет рассчитана на 2500 учеников, а детский сад — на 500 воспитанников.

«Это будет "образовательный город", состоящий из пяти корпусов. Их объединят наземными переходами со светлыми галереями. Внутреннее пространство кабинетов и групп детского сада сделаем "гибким", чтобы оно могло подстраиваться под разные задачи — от учёбы до командной работы. В школе помимо учебных кабинетов запланированы: спортивные залы; лабораторно-исследовательский комплекс; творческая мастерская; комбинированные мастерские по обработке металла и дерева», - написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Помимо этого, на прилегающей территории создадут парковую зону с садом камней. Её главным символом планируют сделать большой дуб, который олицетворяет Дерево знаний.

Также для образовательной организации создадут спортивное ядро. В его состав войдёт стадион с площадками для футбола, волейбола и тенниса.

«Трансформируемые учебные пространства позволяют быстро адаптировать среду под различные педагогические форматы: фронтальные занятия, работу в малых группах, проектную деятельность. Это требует увеличения доли универсальных пространств, продуманной акустики, мобильных перегородок и вариативного зонирования. Архитектура станет инструментом образовательного процесса. Решение в виде распределенного «образовательного города» из нескольких корпусов снижает масштаб восприятия, делает среду более дружелюбной и одновременно позволяет функционально разделить потоки и сценарии — по возрастам, видам деятельности и режимам использования. В современных образовательных объектах все чаще происходит размывание границы между внутренними и внешними пространствами. В данном случае ландшафт, парк, амфитеатр, спортивное ядро работает как продолжение учебной среды. Это соответствует международным практикам, где наружные пространства используются для обучения, социализации и восстановления когнитивных ресурсов», — прокомментировала эксперт Зубарик.

Завершить строительство планируется в 2028 году. Появление в столице соцобъектов соответствует целям и инициативам национального проекта "Инфраструктура для жизни".

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что за прошедшие пять лет силами города и столичных девелоперов в районе Богородское возвели восемь объектов социальной инфраструктуры.

«В их числе четыре детских сада на 520 мест, две школы на 1000 мест, а также физкультурно-оздоровительный комплекс и поликлиника. Новые объекты отличаются индивидуальными архитектурными решениями, использованием современных технологий, учетом потребностей маломобильных граждан и высокими стандартами отделки», – заключил Ефимов.