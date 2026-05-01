Запрыгнул на скалы: нечеловеческая реакция спасла жизнь сноубордисту на Камчатке

сегодня в 19:24

Сноубордист чудом выжил, ускользнув от лавины на Камчатке

Нечеловеческая реакция спасла жизнь сноубордисту в Камчатском крае. Спортсмен в последнюю секунду ускользнул из-под гигантской лавины, сообщает SHOT .

На опубликованных кадрах видно, как сноубордист в последний момент запрыгивает на выступы скалы, спасаясь от гигантской лавины.

Утром 28 апреля сход снежной массы произошел при расчистке технологической дороги в Бурятии. Троим из 9 рабочих удалось выбраться самостоятельно. Остальные шестеро, к сожалению, погибли.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего. Семьям погибших будет оказана необходимая помощь.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.