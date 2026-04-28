Снежная лавина в Бурятии унесла жизнь еще одного человека

сегодня в 12:58

19-летний Аюр Женаев погиб из-за схода снежной лавины на руднике Ирокинда в Республики Бурятия. Об этом сообщает « 112 ».

Труп парня достали из-под снега. Молодой человек учился в университете. Он проходил на предприятии практику в качестве электромонтера.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ». Организованы следственные мероприятия. Состояние остальных пяти рабочих пока неизвестно.

Лавина сошла на руднике Ирокинда в Бурятии утром 28 апреля. Шесть человек оказались под завалами снега. Трое рабочих смогли выбраться самостоятельно.

Подписывайтесь на РИАМО в МАКС.