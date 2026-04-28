Шесть человек заблокированы снегом на руднике «Ирокинда» в Бурятии

В Бурятии на руднике «Ирокинда» произошел сход снежной массы. Под завалами оказались шесть человек, об этом сообщает РЕН ТВ .

Всего на месте в момент происшествия находились девять рабочих, которые расчищали технологическую дорогу. Троим из них удалось выбраться самостоятельно.

Спасатели опубликовали имена тех, кто остается под завалами. Это проходчики Антон А., Алексей Т. и Владимир К., электромонтеры Баяр Ц. и Эрдыни Ц., а также студент-электромонтер Аюр Ж. Все они числятся пропавшими без вести. На месте продолжаются поисково-спасательные работы.

Протяженность завала составляет 150 метров, ширина — 50 метров, а глубина колеблется от 3 до 6 метров. Общий объем снега оценивается в 22,5-45 тысяч кубометров. Спасателям предстоит разобрать огромную массу, чтобы добраться до людей.

На месте работают сотрудники МЧС, задействована тяжелая техника. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту произошедшего. Спасательная операция продолжается, информация о состоянии заблокированных рабочих пока не поступала.

