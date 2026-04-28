«Мособлводоканал» провел антитеррористические учения в Подмосковье

Плановые антитеррористические учения прошли в ГУП МО «Мособлводоканал» в Подмосковье. Сотрудники отработали действия при обнаружении подозрительного предмета на территории филиала с участием экстренных служб, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В тренировке участвовали руководители и работники предприятия. По сигналу дежурной службы на объект прибыли сотрудники полиции, службы безопасности, МЧС и кинолог с собакой. Участники отработали алгоритм взаимодействия и порядок реагирования при выявлении потенциальной угрозы.

По сценарию на территории филиала обнаружили бесхозный предмет. Основной задачей стала не только проверка теоретических знаний персонала, но и практическая отработка действий для минимизации рисков и обеспечения безопасности людей.

«Безопасность сотрудников и бесперебойная работа систем жизнеобеспечения — безусловный приоритет. Подобные учения позволяют проверить готовность к нештатным ситуациям и отработать необходимые действия до автоматизма. Только системный подход и регулярные тренировки помогут эффективно противостоять угрозам», — подчеркнул генеральный директор ГУП МО «Мособлводоканал» Владимир Векленко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что правоохранительный блок Подмосковья занимается всем, что связано с предупреждением, антитеррористической защитой объектов на территории региона.

«Вместе с тем каждый из нас, еще раз это повторяю, делаю это регулярно, должен четко понимать, насколько важное и сложное время сегодня мы переживаем, и все задачи, которые перед нами стоят, должны выполняться своевременно, качественно и профессионально», — сказал Воробьев.