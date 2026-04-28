Эфир Соловьева и Бони назвали «разгромным»: политолог оценил исход

Эфир ведущего Владимира Соловьева с блогером Викторией Боней нельзя считать перепалкой — это была дискуссия, в которой блогер проиграла, сообщил РИАМО политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

«Я бы не стал называть этот эфир перепалкой, это один из самых удачных эфиров для Соловьева. Он показал, как владеет приемами полемиста», — заявил Сипров.

По его словам, ключевую роль сыграла разница в подготовке участников.

«Боня не учла уровень оппонента, суетилась, заглядывала в шпаргалки и при этом утверждала, что сама подготовила свое обращение», — отметил политолог.

Сипров подчеркнул, что эфир был направлен не только на спор, но и на аудиторию.

«Это не диалог двух человек — есть третья сторона, зритель. Соловьев работал и с аудиторией, тогда как для Бони она не является целевой», — пояснил эксперт.

Он уточнил, что:

— подобные эфиры формируют общественное мнение;

— проигрыш в них бьет по репутации сильнее обычных заявлений.

«По итогам эфира стало ясно, что большинство поддерживает позицию президента (России Владимира Путина — ред.), а Боня представляет меньшинство», — заключил политолог.

