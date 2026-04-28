Помимо историка Бутягина Польша освободила жену российского военного

Россия вернула двух своих граждан в результате обмена, который провели Польша и Белоруссия, сообщает пресс-служба МИД РФ .

Первый — российский археолог и сотрудник Эрмитажа Александр Бутягин. Он был задержан в декабре Польшей по международному ордеру, выданному Киевом. Его собирались отправить на Украину.

Также Россия вернула супругу российского военнослужащего, проходящего службу в Российском миротворческом контингенте в Приднестровской Молдавской Республике.

Соотечественники возвращены благодаря многоэтапной операции, проведенной ФСБ России совместно с КГБ Республики Беларусь.

Россиян обменяли на двух кадровых офицеров молдавской спецслужбы, которые ранее прибыли в РФ по поддельным документам с целью проведения разведывательных мероприятий, но были задержаны. Всего Белоруссия провела обмен с Польшей по формуле «5 на 5».

