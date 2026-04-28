Гладков: при атаках ВСУ на Белгородчину погиб мужчина, четверо ранены

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале о новых жертвах атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Погиб один мирный житель, еще четверо получили ранения различной степени тяжести.

Самая тяжелая трагедия произошла в селе Борисовка Волоконовского округа — при детонации дрона погиб мужчина. Он скончался на месте до приезда скорой помощи.

В районе поселка Красная Яруга FPV-дрон атаковал легковой автомобиль. 18-летний парень получил минно-взрывную травму и осколочное ранение ноги, у его отца диагностирована баротравма. После оказания помощи в Краснояружской ЦРБ их доставили в городскую больницу № 2 Белгорода. Женщина из поселка Октябрьский обратилась в больницу самостоятельно с осколочным ранением спины — ее также направили на обследование в ту же клинику.

На участке автодороги Бобрава — Ракитное дрон сдетонировал прямо на дорожном полотне. Водитель проезжавшей мимо ГАЗели получил баротравму и обратился в областную клиническую больницу. После оказания помощи мужчину отпустили на амбулаторное лечение. У автомобиля поврежден кузов.

Губернатор выразил соболезнования семье и родным погибшего. Он пообещал оказать всю необходимую помощь пострадавшим. Глава региона вновь призвал жителей быть бдительными и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.